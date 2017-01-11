Дистрибьюторы перестали заказывать лекарства из перечня подлежащих реимбурсации МНН, рынок ждет официальной информации

Дистрибьюторы в Украине перестали заказывать у производителей лекарства из перечня, состоящего из 21 международного непатентованного названия (МНН), которые будут подлежать реимбурсации с 1 апреля 2017 года, операторы фармрынка ожидают разъяснений и официальной информации.

"Мы хорошо знаем, что сегодня дистрибьюторы уже не заказывают у производителей лекарства из утвержденного перечня (21 МНН). Это означает, что после 1 февраля 2017 года в аптеках останутся только лекарства, производители которых смогут обеспечить снижение цены, как запланировано", - прогнозирует исполнительный директор комитета по здравоохранению Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Наталия Сергиенко.

Комментируя агентству "Интерфакс-Украина" постановление Кабмина о регулировании цен на лекарства и реимбурсации, она сказала: "Почему-то правительство уверено, что производители, а многие из них – это глобальные фармацевтические компании, работающие в десятках стран, вынуждены будут "подстроить" цены на соответствующие лекарства под регулирование в Украине".

"Те из них (производителей – ИФ), которые по объективным причинам не смогут этого сделать, вынуждены будут прекратить поставки препаратов на рынок Украины – и этот факт, к сожалению, также не обеспокоил представителей Минздрава ", - считает Н.Сергиенко.

По ее оценке, принятые решения не приведут к снижению цен на лекарства, в частности, из-за отсутствия понимания специфики работы фармацевтического рынка и спешки.

При этом Н. Сергиенко подчеркнула, что ЕБА всегда поддерживала идею внедрения в Украине системы реимбурсации стоимости лекарств.

"Для внедрения данной системы недостаточно "захотеть" и выделить определенное финансирование. Нужно понимать, как функционируют модели реимбурсации в других странах, как не довести ситуацию до абсурда. Именно такую ситуацию мы и начинаем наблюдать сейчас", - констатирует она.

При этом Н.Сергиенко, в частности, отметила отсутствие полноценной информации о работе вводимой системы со стороны госорганов для основных игроков рынка - производителей, дистрибьюторов, аптек, от слаженной работы которых в конечном итоге зависит наличие лекарств для пациентов.

"Под конец года, когда ситуация была уже накалена до предела, и аптечные сети не знали, какую конечную цену было бы правильно применить к соответствующим лекарствам в ночь на 31 декабря 2016 года, чтобы продолжать работать в рамках действующего законодательства 1 января 2017 года, было принято изменение в одно из постановлений (№ 862 - ИФ), разрешающее продажу остатков лекарств по тем же ценам до 1 февраля 2017 года", - сказал она.

В то же время Н. Сергиенко подчеркнула, что пока отсутствуют утвержденные реестры цен и какие-либо официальные разъяснения со стороны Минздрава по многочисленным вопросам. В частности, нет прямых официальных ответов на вопросы, будут ли врачи иметь право свободного назначения препарата согласно их профессиональным знаниям и опыту, получат ли пациенты возможность приобрести лекарство за свой счет, если его стоимость не компенсируется государством, или же пациенты будут вынуждены прервать лечение и перейти на самые дешевые лекарства только потому, что необходимого препарата не будет в аптеке.

"Мы не получали каких-либо официальных ответов от Минздрава, которые бы подтверждали, что право свободного выбора пациентов будет сохранено", - констатировала Н.Сергиенко.

При этом эксперт высказала опасение, что вынужденный переход пациентов на более дешевые препараты многим принесет значительное ухудшение здоровья".

"Не стоит игнорировать тот факт, что существуют такие понятия, как "профиль безопасности" и "биоэквивалентность" лекарственного средства. Надеемся: понимание того, что лишение граждан права на свободный выбор далеко от европейского подхода придет раньше, чем ассортимент лекарств в аптеках страны "загонит" медицину обратно – ко временам Советского Союза", - резюмировала Н.Сергиенко.

В свою очередь, в Ассоциации представителей международных фармацевтических производителей Украины (AIPM Ukraine) также считают нормативно-правовые акты, которыми вводится реимбурсация стомости лекарств, и изменения государственного регулирования цен на лекарства наиболее значимыми нормативными актами в сфере фармацевтики, которые должны вступить в силу в 2017 году (постановления Кабмина №862, "863 от 9 ноября 2016 года - ИФ).

В то же время в AIPM Ukraine отмечают отсутствие разъяснений и информации о работе вводимой системы.

"На данный момент до конца непонятно, каким образом законодательные изменения коснутся фармрынка. Проблемные вопросы введения реимбурсации и реферирования цен - проведение их по МНН, небольшой объем финансирования программы реимбурсации, непонятная ситуация с регулированием свободного рынка - могут потенциально создать проблемы для всех его участников - импортеров, производителей, дистрибьюторов, аптек и пациентов", - считают в ассоциации.

Как сообщалось, правительство одобрило постановление о введении с 1 января 2017 года референтных цен на лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы, а с 1 апреля - о запуске программы реимбурсации по ним.

Государственное регулирование цен будет касаться препаратов, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств, а также в перечень МНН, стоимость которых подлежит возмещению. Стоимость препаратов будет возмещаться во время амбулаторного лечения лиц, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом ІІ типа, а также бронхиальной астмой.

Для формирования референтных цен на МНН были использованы данные об их стоимости в таких референтных странах, как Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия.

В программу реимбурсации по сердечно-сосудистым заболеваниям включены 16 МНН, бронхиальной астме три МНН, по сахарному диабету два.

Госбюджет-2017 предусматривает 500 млн грн на проект реимбурсации.