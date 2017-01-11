В Киеве продолжает снижаться общий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, школы после каникул работают в штатном режиме

В Киеве за два дня второй недели января (по состоянию на 11 января) фиксируется снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,15%, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на замглавы КГГА Николая Поворозника.

"Наблюдается снижение заболеваемости на 8,15%. Снижение происходит за счет взрослого и детского населения. В частности, за указанный период заболело 3796 детей (за аналогичный период прошлого года - 3892, то есть наблюдается снижение на 2,5%). Среди детей в возрасте до 1 года отмечается снижение заболеваемости на 2,1%, от 1 до 4 лет - на 5,6%, от 5 до 9 лет - на 1,1%, от 10 до 14 лет - на 2,8%, от 15 до 17 лет - на 2,8%. Кроме того, среди школьников наблюдается уменьшение заболеваемости на 3,9%, а среди взрослых - на 14,9%", - приводит данные Н.Поворозник.

По его данным, за медицинской помощью за два в учреждения здравоохранения Киева обратились 6574 человека. При этом 54 госпитализированы, в том числе 33 ребенка.

"С возобновлением учебного процесса после зимних каникул мы продолжаем контроль за уровнем заболеваемости среди столичных школьников. В случае отсутствия более 20% детей руководители учебных заведений имеют право приостановить учебный процесс до улучшения ситуации. Сейчас столичные школы работают в штатном режиме", - проинформировал замглавы КГГА.