Госучреждение "Институт сердца" в 2016 году получило 1363 стента

Государственное учреждение "Институт сердца Министерства здравоохранения" в течение 2016 году получил 1363 закупленных за средства госбюджета стента.

"В 2016 году "Институт сердца" получил 950 стентов, что составляет 100% квоты для института, а также дополнительно еще 413 стентов по перераспределениям. Всего в течение 2016 Институт сердца получил 1363 стентов", - сообщил Минздрав.

В ведомстве подчеркнули, что закупленные за средства госбюджета 1363 стента должны устанавливаться пациентам бесплатно.

По информации Минздрава, всего за средства 2015 года централизованно для всех областей Украины были закуплены 7179 стентов. При этом в связи с задержкой процесса закупок в 2015 году поставка закупленных за средства госбюджета препаратов и медицинских средств была осуществлена в течение 2016 года.

Кроме того, Минздрав сообщил, что в период с декабря 2015 по ноябрь 2016 согласно поданным заявкам для "Института сердца" были распределены и перераспределили медикаментов и медицинских изделий на общую сумму более 44 млн грн. Согласно госбюджету 2016 года, предусмотренному на лечение сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) для "Института сердца" было выделено 50 млн грн при общей сумме для всех регионов Украины – 357,2 млн грн.

Минздрав также сообщает, что в течение сентября-октября 2016 года была изменена номенклатура и технические задания по направлению ССЗ в сторону увеличения позиций, которые позволят провести больше типов оперативных вмешательств для широкого круга пациентов и закупить больше стентов с экономией.

Таким образом, за средства госбюджета 52016 года буде закуплено 10,638 тыс. стентов – на 48% больше, чем за средства 2015 года.

Закупки стентов в рамках программы лечения ССЗ будет проводить британское закупочное агентство Crown Agents. Всего по программе лечения ССЗ будут закуплены медизделия и лекарственные средства на 357,2 млн грн. В настоящее время Crown Agents уже объявило все тендеры по этому направлению.

Как сообщалось, 25 января Crown Agents планирует раскрыть предложения по закупке лекарственных средств по программе лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, 26 января - по закупке медизделий для электрофизиологии и кардиостимуляции, 27 января - по закупке оксигенаторов и клапанов сердца, 30 января – по закупке медизделий для оперативного лечения сусудисто-мозговых заболеваний, 3 февраля – медизделий для стентирования коронарных сосудов и 7 феврля – медизделий для сердечных вмешательств.

В начале января 2017 года гендиректор "Института сердца Минздрава" Борис Тодуров подверг критике эффективность закупок лексредств и препаратов медназначения за средства госбюджета. В свою очередь, ряд общественных организаций заявил, что это медучреждение за бюджетные средства закупает лекарства по завышенным ценам.

Кроме того, Б.Тодуров обвинил министерство в создании препятствий для открытия филиалов "Института сердца Минздрава" в Донецкой и Луганской областях.

Между тем, согласно сайту "Института сердца Минздрава", 26 декабря 2016 года в Северодонецке (Луганская обл.) открыт его филиал.

Минздрав считает, что открытие этого филиала было проведено с нарушением устава госучреждения "Институт сердца Минздрава".