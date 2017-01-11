Открытие филиала в Северодонецке является нарушением устава Института сердца – Минздрав

Открытие филиала Института сердца в Северодонецке в случае подтверждения данного факта является нарушением устава, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Несмотря на отсутствие согласования открытия филиала в Луганской области 26 декабря 2016 на официальном сайте Института сердца появилась новость об открытии филиала в Северодонецке, которую позже убрали с сайта. Если этот факт (открытие филиала - ИФ) подтвердится - речь пойдет о прямом нарушении устава Института сердца", - отмечено в сообщении.

Согласно уставу, при подаче документов в министерство Институт сердца должен был также предоставить документы, которые подтверждают факт согласования открытия филиалов с областными государственными администрациями.

В ведомстве утверждают, что в письмах с просьбой согласовать открытие филиалов в Донецкой и Луганской областях, направленных руководством Института сердца в Минздрав отсутствовали данные документы и какие-либо обоснованные финансовые расчеты и реальные потребности.

"Из-за отсутствия согласования открытия с властями области учреждение нельзя считать филиалом Института сердца", - отметили в пресс-службе.

В случае проведения в филиале коронарографии и стентирования за данные услуги из местного бюджета средства в размере 49 тыс. грн перечисляются на счет ООО "Альфа-медика", которая зарегистрирована в Киеве по тому же адресу, что Институт сердца, отмечено в сообщении.

При этом, в соответствии с "Формулой расчета расходов на обеспечение лечения одного пациента", стоимость лечения составляла в 2015 году 10-17 тыс. грн в зависимости от стента. Данную информацию для проведения проверки планируют передать в правоохранительные органы.

Согласно данным министерства в 2016 году за средства госбюджета года институт получил 1363 стента, которые должны были быть установлены бесплатно.

В Минздраве отмечают, что поддерживают развитие и повышение доступности кардиохирургической помощи населению всей страны, в частности Донецкой и Луганской областей. При этом, соответствующие учреждения должны быть созданы в соответствии с концепцией децентрализации и находиться в подчинении облгосадминистраций.

Как сообщалось, гендиректор "Института сердца Минздрава" Борис Тодуров в начале января 2017 года подверг критике эффективность закупок лексредств и препаратов медназначения за средства госбюджета. В свою очередь, ряд общественных организаций заявил, что это медучреждение за бюджетные средства закупает лекарства по завышенным ценам.

Кроме того, Б.Тодуров обвинил министерство в создании препятствий для открытия филиалов "Института сердца Минздрава" в Донецкой и Луганской областях.

Между тем, согласно сайту "Института сердца Минздрава", 26 декабря 2016 года в Северодонецке (Луганская обл.) открыт его филиал.