Минздрав намерен в течение января провести аккредитацию Института сердца

Министерство здравоохранения Украины намерено в течение января 2017 года провести аккредитацию государственного учреждения "Институт сердца Минздрава" (Киев).

"29 декабря 2016 года главная аккредитационная комиссия Минздрава приняла решение в течение января 2017 провести аккредитацию госучреждения "Институт сердца Минздрава", - сообщается на странице ведомства в "Фейсбук".

Минздрав напоминает, что, в соответствии в порядком аккредитации учреждения здравоохранения, первая аккредитация проводится через два года после начала осуществления деятельности.

Ведомство уточняет, что "Институт сердца Минздрава" 26 декабря 2013 года получил лицензию на осуществление хоздеятельности по медицинской практике. Ппакет документов на аккредитацию от клиники был подан в главную аккредитационyю комиссию Минздрава 21 сентября 2015 года.

"В связи с несоответствием поданного пакета документов 23 ноября 2015 года указанное учреждение здравоохранения было проинформировано о выявленных недостатках. Год спустя, 24 ноября 2016 года, "Институт сердца Минздрава" с учетом замечаний повторно подал пакет документов", - сообщает Минздрав.

Как сообщалось, гендиректор "Института сердца Минздрава" Борис Тодуров в начале января 2-17 года подверг критике эффективность закупок лексредств и препаратов медназначения за средства госбюджета. В свою очередь, ряд общественных организаций заявил, что это медучреждение за бюджетные средства закупает лекарства по завышенным ценам.

Кроме того, Б.Тодуров обвинил министерство в создании препятствий для открытия филиалов "Института сердца Минздрава" в Донецкой и Луганской областях.

Между тем, согласно сайту "Института сердца Минздрава", 26 декабря 2016 года в Северодонецке (Луганская обл.) открыт его филиал.