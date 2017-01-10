"Биофарма" планирует в 2017г инвестировать в основное производство 40 млн грн

Производитель препаратов крови ООО "Биофарма" (Киев) планирует в 2017году инвестировать в основное производство 40 млн грн и выпустить на рынок 15 новых продуктов.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета "Биофармы" Константин Ефименко на своей странице в "Фейсбук".

По его словам, в 2017 году компания также планирует нарастить аптечные продажи на 30%, а экспорт - на 50%.

При этом К.Ефименко не уточнил показатели объемов продаж.

Кроме того, по его словам, в планах компании на этот год - завершить формирование 25 фармацевтических досье в европейском формате для расширения экспортных возможностей, а также запуск нового завода по фракционированию плазмы.

Как сообщил К.Ефименко, в 2016 году "Биофарма" увеличила аптечные продажи на 40% по сравнению с 2015 годом, экспорт - на 60%. Инвестиции в разработку новых препаратов составили $2,5 млн.

Кроме того, в прошлом году компания запустила систему фармаконадзора.

Как сообщалось, "Биофарма" по итогам 2015 года увеличила чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с 2014 годом - до 61,612 млн грн.

Компания заявляла о намерении в 2016 году сохранить объем инвестиций в развитие на уровне 2015 года - $12 млн.

ООО "Биофарма" входит в десятку крупнейших украинских производителей лекарственных препаратов. Выпускает более 20 иммунобиологических препаратов из донорской крови, препараты, полученные по технологии рекомбинантных ДНК и пробиотиков.

"Биофарма" в 2014 году построила фармацевтический завод в Белой Церкви (Киевская обл.), вложив в него $42млн инвестиций.

Согласно информации НКЦБФР, глава набсовета "Биофармы" К.Ефименко является конечным бенефициаром (собственником) существенного участия акционера Niobera Investments Limited.