Фармкомпания Takeda покупает конкурента Ariad Pharma за $5,2 млрд

Японский производитель лекарственных препаратов Takeda Pharmaceutical Company Ltd. достигла соглашения о приобретении Ariad Pharmaceuticals Inc., специализирующейся на разработке противораковых лекарств, за $5,2 млрд, включая задолженность компании.

Как сообщается в пресс-релизе Takeda, компания заплатит $24 за бумагу Ariad, что представляет собой премию в 75% по сравнению с ценой на закрытие сессии в прошлую пятницу.

Сделку одобрили советы директоров обеих компаний. Ожидается, что она будет закрыта к концу февраля текущего года. Takeda полностью оплатит покупку денежными средствами.

Акции Ariad подскочили в цене на 74% перед тем, как торги были приостановлены. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 158%.