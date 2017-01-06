Медицина

15:51 06.01.2017

Минздрав предлагает выписывать рецепты на лекарства по программе реимбурсации с указанием МНН

Министерство здравоохранения Украины предлагает выписывать рецепты на лекарственные средства, стоимость которых подлежит реимбурсации, с указанием международного непатентированного названия (МНН).

Соответствующий проект приказа о внесении изменений в приказ Минздрава № 360 от 19 июля 2005 года об утверждении правил выписывания рецептов обнародован на сайте ведомства в пятницу.

"Целью документа является совершенствование правил выписывания рецептов на лекарственные средства, которые назначаются больным для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа, бронхиальной астмы, включенных в Перечень лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Срок действия регуляторного акта неограниченный и будет завесить от изменений, внесенных в постановление Кабинета министров "Об утверждении возмещения стоимости лекарственных средств" и закон "О лекарственных средствах".

Как сообщалось, Кабмин одобрил постановления о введении с 1 января 2017 года референтных цен на лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы, и о запуске программы реимбурсации по ним с 1 апреля.

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