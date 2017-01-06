Сrown Agents намерено раскрыть предложения по первому тендеру на закупку лекарств 16 января

Британское закупочное агентство Crown Agents намерено раскрыть предложения по первому тендеру на закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения за средства государственного бюджета на 2016 год 16 января.

Согласно пресс-релизу агентства, в частности, будут раскрыты предложения по закупке эндопротезов и наборов инструментов для имплантации.

25 января Crown Agents планирует раскрыть предложения по закупке лекарственных средств по программе лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, 26 января - по закупке медизделий для электрофизиологии и кардиостимуляции, 27 января - по закупке оксигенаторов и клапанов сердца, 30 января – по закупке медизделий для оперативного лечения сусудисто-мозговых заболеваний, 3 февраля – медизделий для стентирования коронарных сосудов и 7 феврля – медизделий для сердечных вмешательств.

"В настоящее время открыты тендеры по всем 12 программам. Crown Agents осуществляет прием заявок со стороны заинтересованных производителей, поставщиков и дистрибьюторов отдельно по каждой программе", - говорится в пресс-релизе.

В целом в соответствии с соглашением с Министерством здравоохранения Украины относительно госзакупок, Crown Agents в течение 2017 года закупит за счет средств госбюджета-2016 лекарственные средства и изделия медназначения на общую сумму 1,066 778 7 млрд грн.

"Все необходимые процедуры закупок уже подготовлены и своевременно начаты", - подчеркивает агентство.

Crown Agents - международная компания, которая сотрудничает с правительствами, международными организациями и компаниями по направлениям: укрепление систем здравоохранения, управление цепочками поставок, управление экономическим развитием и оказания гуманитарной помощи. Crown Agents помогает странам реагировать на природные и техногенные кризиса, укреплять системы здравоохранения, расширять возможности доступа граждан к ним, развивать экономику, улучшать управление финансами.

Crown Agents работает в Украине более 10 лет, помогая реализовывать проекты в сфере закупок, управления финансами, развития экономики.