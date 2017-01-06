"Институт сердца" самостоятельно закупил антибиотики со средней переплатой более 60%

Государственное учреждение "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины" закупило у компании ООО "Галафарм" антибиотик "цефопектам" со средней переплатой более 60%.

Согласно опубликованному в системе Prozorro договору о закупке, подписанному 23 декабря 2016 года, госучреждение закупило 1821 флакон препарата "цефопектам" порошок для инъекций 1г/1г (2г) №1 производства Борщаговского химфармзавода (БХФЗ) на общую сумму 197,641 тыс. грн. Стоимость одного флакона составила 108,52 грн.

В то же время, по данным сайта ООО "Галафарм" цена одного флакона этого препарата составляет 68,52 грн. По данным интернет-аптек, цена одного флакона этого препарата составляет от 64,3 до 77,9 грн.

25 ноября 2016 года "Институт сердца" закупил этот же препарат этого же производителя у этого же поставщика на сумму 64,524 тыс. грн (600 флаконов по цене 107,54 грн за флакон).

ООО "Галафарм" (пос. Вишневое Киевской обл.) занимается оптовой торговлей фармацевтическими товарами.

Бенефициарными владельцами компании выступают граждане Украины Валентин Круковский, Игорь Белый, Владимир Рыжей.

Как сообщалось, в 2016 году закупки лекарственных средств и изделий медназначения по программе лечения сердечно-сосудистых заболеваний на общую сумму 357,2 млн грн. будет проводить британское закупочное агентство Crown Agents, договор с которым был подписан Министерстовм здравоохранения 12 декабря 2016г. Первый тендер агентство объявило 28 декабря.

В начале января гендиректор "Института сердца" Борис Тодуров в своем блоге в соцсети "Фейсбук" подверг критик эффективность закупок за счет госбюджета, в частности проведенных Crown Agents.

В свою очередь, Crown Agents заявило о намерении закрыть тендеры по закупкам лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ИМН) для лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний за средства госбюджета 2016 года до 7 февраля 2017 года.