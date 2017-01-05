Мусий предлагает создать Украинское врачебное общество для организации врачебного самоуправления

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Олег Мусий (внефракционный) предлагает создать Украинское врачебное общество (УВО) с целью организации врачебного самоуправления.

Соответствующий законопроект № 5617 "О врачебном самоуправлении" он зарегистрировал в парламенте 28 декабря 2016 года.

Согласно документу, УВО будет негосударственным самоуправленческим институтом, обеспечивающим профессиональную независимость врачей в осуществлении врачебной практики.

Проектом закона определяется основы врачебного самоуправления, принципы его осуществления. В нем также прописаны задачи врачебного самоуправления, среди которых - забота о врачах, достигших пенсионного возраста или потерявших работоспособность, опека над интернами и резидентами, контроль и учет беспрерывного профессионального развития врачей, участие в развитии системы здравоохранения и формировании кадровой политики, ведение единого реестра врачей Украины.

Помимо этого, предполагается, что УВО будет заниматься защитой прав врачей, предотвращением вмешательства в их профессиональную деятельность, обеспечением информацией для трудоустройства.

Согласно документу, УВО будет утверждать образцы свидетельства на право осуществления врачебной практики, а выдавать свидетельства будут его региональные отделения.

Организация наделяется всеми правами и обязанностями юридического лица, создается на неопределенный срок и не может быть реорганизована.

Руководитель УВО избирается сроком на четыре года. Он является главой совета общества.

Финансировать УВО предлагается из членских, благотворительных взносов, пожертвований, дотаций, грантов, бюджетных средств.

Ранее законопроект о врачебном самоуправлении №5124 был зарегистрирован в Верховной Раде в 2014 году нынешним заместителем министра здравоохранения Романом Илыком, однако был отозван.