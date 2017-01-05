Мусий предлагает создать Украинское врачебное общество для организации врачебного самоуправления
Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Олег Мусий (внефракционный) предлагает создать Украинское врачебное общество (УВО) с целью организации врачебного самоуправления.
Соответствующий законопроект № 5617 "О врачебном самоуправлении" он зарегистрировал в парламенте 28 декабря 2016 года.
Согласно документу, УВО будет негосударственным самоуправленческим институтом, обеспечивающим профессиональную независимость врачей в осуществлении врачебной практики.
Проектом закона определяется основы врачебного самоуправления, принципы его осуществления. В нем также прописаны задачи врачебного самоуправления, среди которых - забота о врачах, достигших пенсионного возраста или потерявших работоспособность, опека над интернами и резидентами, контроль и учет беспрерывного профессионального развития врачей, участие в развитии системы здравоохранения и формировании кадровой политики, ведение единого реестра врачей Украины.
Помимо этого, предполагается, что УВО будет заниматься защитой прав врачей, предотвращением вмешательства в их профессиональную деятельность, обеспечением информацией для трудоустройства.
Согласно документу, УВО будет утверждать образцы свидетельства на право осуществления врачебной практики, а выдавать свидетельства будут его региональные отделения.
Организация наделяется всеми правами и обязанностями юридического лица, создается на неопределенный срок и не может быть реорганизована.
Руководитель УВО избирается сроком на четыре года. Он является главой совета общества.
Финансировать УВО предлагается из членских, благотворительных взносов, пожертвований, дотаций, грантов, бюджетных средств.
Ранее законопроект о врачебном самоуправлении №5124 был зарегистрирован в Верховной Раде в 2014 году нынешним заместителем министра здравоохранения Романом Илыком, однако был отозван.