В Киеве на 50% снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве за первые два дня нового года зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на замглавы КГГА Николая Поворозника.

"Наблюдается снижение заболеваемости на 57,1%. Снижение происходит за счет взрослого и детского населения. В частности, за указанный период заболело 3892 детей против 9668 (снижение на 59,7%)", - говорится в сообщении.

В медучреждения обратились за первые дни года 7157 человек (против 16684 за аналогичный период прошлой недели).

По данным Н.Поворозника, 2-3 января госпитализированы 169 человек, в том числе 99 детей.