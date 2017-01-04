Медицина

16:24 04.01.2017

Минздрав утвердил изменения в реестр референтных цен на препараты инсулина

Министерство здравоохранения Украины утвердило изменения в реестр референтных цен (цен возмещения) на препараты инсулина.

Согласно приказу от 29 декабря 2016 года, опубликованному на сайте ведомства в среду, в реестре обновлены цены возмещения на некоторые препараты инсулина. Также изменено количество международных единиц (МЕ – единица измерения дозы вещества) в первоначальной упаковке инсулина.

Кроме того, по отношению к некоторым компаниям введено уточнение, занимается ли субъект хозяйствования производством полного цикла или является производителем нерасфасованного продукта - занимается упаковкой, маркировкой, контролем качества препарата, является ответственным за выпуск серии конечного продукта.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Минздрав приказом №1264 утвердил реестр референтных цен на препараты инсулина.

Цены были установлены в соответствии с порядком расчета референтной цены на препараты инсулина, который был утвержден Минздравом в апреле 2016 года.

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