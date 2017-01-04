Минздрав планирует в первом полугодии 2017г адаптировать международные протоколы лечения для "первички"

Министерство здравоохранения планирует в первом полугодии 2017 года в рамках подготовки отрасли к реформированию, адаптировать международные протоколы лечения для первичного уровня оказания медпомощи, сообщается на сайте Минздрава.

"С января 2017 в Украине стартовал первый этап медицинской реформы, который заключается в изменении финансирования первичного звена медицинской помощи", - сообщает ведомство.

В Минздраве отмечают, что в течение первого полугодия медицинская отрасль будет работать в штатном режиме, а подавляющее большинство подготовительной работы будет происходить на уровне Минздрава, правительства, парламента и региональных управлений здравоохранения, общин и медицинских учреждений.

В частности, в рамках подготовки к реформе в первом полугодии 2017 планируется доработать нормативную базу по реформированию, в частности, два законопроекта и ряд приказов ведомства и сформировать гарантированный перечень услуг.

При этом в Минздраве отмечают, что в связи с увеличением расходов бюджета на медицину в 2017 году средняя стоимость обслуживания пациента по "первичке" будет пересмотрена в сторону увеличения.

Также в первом полугодии Минздрав планирует утвердить на уровне правительства состав и границы госпитальных округов, в феврале 2017 года – внедрить референтное ценообразование, а с апреля 2017 года – реимбурсацию лекарств по трем нозологиям.

Также в первом полугодии планируется разработать и внедрить реестры пациентов, врачей и медицинских учреждений.

"Минздрав Украины подготовил календарный план внедрения реформы на 2017 год. После его утверждения правительством пошаговый план будет обнародован для общественности", - сообщает ведомство.

Как сообщалось, согласно проекту правительственного плана приоритетных действий на срок до 2020 год, Минздрав должен был также утвердить нормативно-правовые акты относительно предоставления управленческой автономии бюджетным учреждениям здравоохранения, что предусматривает реорганизацию медучреждений.

Кроме того, начиная с первого квартала до конца 2017 года Минздрав должен будет проанализировать расходы на оказание медпомощи и стоимость медицинской помощи, а также создать семь госпитальных округов.