Медицина

14:23 04.01.2017

Изменена формула распределения в Украине медсубвенции местным бюджетам

Кабинет министров Украины утвердил изменения формулы распределения медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Соответствующее постановление №1008 о внесении изменений в формулу распределения объема медицинской субвенции обнародовано на правительственном портале.

Внесенные в формулу изменения предусматривают, что при расчете субвенции местным бюджетам будет учитываться общий объем целевых средств для приобретения лекарств и медизделий, лабораторных реактивов для стационарных учреждений здравоохранения, которые предоставляют медицинскую помощь гражданам, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС, в том числе для лечения онкологических заболеваний.

"Это позволит передать средства, которые идут на чернобыльцев и экстренную медицинскую помощь, местным бюджетам, чтобы Министерство здравоохранения не было посредником между этими средствами и пациентами", - отметила и. о. здравоохранения Уляна Супрун во время принятия постановления.

Кроме того, согласно имениям, вступили в силу 1 января 2-17 года, при утверждении местных бюджетов на плановый бюджетный период не допускается снижение объема целевых средств для лечения больных сахарным диабетом, осуществления процедур гемодиализа, выплат госпомощи ВИЧ-инфицированным детям, а также для приобретения лекарств и медизделий, лабораторных реактивов для стационарных учреждений здравоохранения, предоставляющим медицинскую помощь гражданам, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС.

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