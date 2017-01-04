Медицина

11:55 04.01.2017

ПРООН объявила тендеры по 8 программам госзакупок лекарственных средств

Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) объявила тендеры по закупке лекарственных средств и изделий медицинского назначения по восьми государственным программам, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Организация объявила тендеры по закупке антирезусного иммуноглобулина для предотвращения гемолитической болезни новорожденных, медикаментов для детей больных хроническим вирусным гепатитом, резистентной формой ювенильного хронического артрита.

Кроме того, объявлен тендер для закупки лексредств для лиц, страдающих легочной артериальной гипертензией, рассеянным склерозом, детским церебральным параличом.

Тендер объявлен также по программе закупки медикаментов и мелкого лабораторного инвентаря для лечения бесплодия женщин методами вспомогательных репродуктивных технологий.

Ранее сообщалось, что ПРООН объявила сбор заявок на поставку лекарственных средств для лечения лиц, больных буллезным эпидермолизом.

Всего за средства госбюджета 2016 года ПРООН будет закупать лекарственные средства и изделия медназначения по 23 направлениям, что почти втрое больше, чем при закупках за средства госбюджета 2015 года. Общая сумма закупок составляет около $77 млн, или 51% общей суммы закупок через международные организации.

ПРООН, в частности, будет закупать лекарства и медизделия для дооперационного и послеоперационного периода по трансплантации, лечения онкологических больных, онкологических и онкогематологических заболеваний у детей. Также организация будет закупать лекарства и изделия медицинского назначения для лечения и диагностики туберкулеза, гемофилии типа А, В, болезни Виллебранда у детей, гемофилии у взрослых, расстройства психики и поведения, спектра аутизма у детей.

Кроме того, в перечень программ, по которым ПРООН осуществляет госзакупки за средства 2016 года, входят препараты и медизделия для лечения муковисцидоза, первичных (врожденных) иммунодефицитов, нанизма различного происхождения, болезни Гоше, орфанных метаболических заболеваний.

ВАЖНОЕ

В ООН сообщили о гибели почти 10 тыс. человек в ходе конфликта в Украине, из них 2 тыс. - мирные жители

Кабмин утвердил пакет нормативных актов для реформы здравоохранения

Специализированным медучреждениям Минздрава выделят из госбюджета около 0,5 млн грн

В Институте сердца провели вторую в Украине операцию по установке механического сердца

Кабмин назначил замминистров здравоохранения

ПОСЛЕДНЕЕ

Институт сердца с декабря 2015г по ноябрь 2016г получил за счет бюджета медикаменты и медизделия на 44 млн грн

Минюст зарегистрировал приказ Минздрава об упрощенной регистрации лекарств из стран с жесткой регуляторной системой

Минздрав в I кв.-2017 определит гарантированный госпакет медуслуг по первичке

Средняя длительность госпитализации сократится до 9,2 дней, количество врачей первички вырастет в 2,8 раза

Минздрав обнародовал проект реестра референтных цен

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/91123/giganty-iz-glubin/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа производственных помещений в Полтаве
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА