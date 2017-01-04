ПРООН объявила тендеры по 8 программам госзакупок лекарственных средств

Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) объявила тендеры по закупке лекарственных средств и изделий медицинского назначения по восьми государственным программам, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Организация объявила тендеры по закупке антирезусного иммуноглобулина для предотвращения гемолитической болезни новорожденных, медикаментов для детей больных хроническим вирусным гепатитом, резистентной формой ювенильного хронического артрита.

Кроме того, объявлен тендер для закупки лексредств для лиц, страдающих легочной артериальной гипертензией, рассеянным склерозом, детским церебральным параличом.

Тендер объявлен также по программе закупки медикаментов и мелкого лабораторного инвентаря для лечения бесплодия женщин методами вспомогательных репродуктивных технологий.

Ранее сообщалось, что ПРООН объявила сбор заявок на поставку лекарственных средств для лечения лиц, больных буллезным эпидермолизом.

Всего за средства госбюджета 2016 года ПРООН будет закупать лекарственные средства и изделия медназначения по 23 направлениям, что почти втрое больше, чем при закупках за средства госбюджета 2015 года. Общая сумма закупок составляет около $77 млн, или 51% общей суммы закупок через международные организации.

ПРООН, в частности, будет закупать лекарства и медизделия для дооперационного и послеоперационного периода по трансплантации, лечения онкологических больных, онкологических и онкогематологических заболеваний у детей. Также организация будет закупать лекарства и изделия медицинского назначения для лечения и диагностики туберкулеза, гемофилии типа А, В, болезни Виллебранда у детей, гемофилии у взрослых, расстройства психики и поведения, спектра аутизма у детей.

Кроме того, в перечень программ, по которым ПРООН осуществляет госзакупки за средства 2016 года, входят препараты и медизделия для лечения муковисцидоза, первичных (врожденных) иммунодефицитов, нанизма различного происхождения, болезни Гоше, орфанных метаболических заболеваний.