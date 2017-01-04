Институт сердца с декабря 2015г по ноябрь 2016г получил за счет бюджета медикаменты и медизделия на 44 млн грн

Институт сердца Министерства здравоохранения Украины с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года получил за счет бюджета лекарственные средства и изделия медицинского назначения на общую сумму 44 млн грн.

Как сообщил Минздрав на официальном сайте во вторник, еще 50 млн грн были выделены из госбюджета 2016 года, тогда как для всех регионов стрнаы на лечение сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) было выделено 357,2 млн грн.

В Минздраве отмечают, что закупки за средства госбюджета-2016 по направлению ССЗ впервые будут осуществляться через международную организацию, а не министерством. Договор о закупках относительно этого направления был подписан с международной организацией 12 декабря 2016 года, а 28 декабря был объявлен первый тендер.

"По состоянию на сегодня объявлены пять из шести тендеров, последний будет объявлен 4 января", – подчеркивают в Минздраве.

В ведомстве отмечают, что в госбюджет на 2017 год для Института сердца предусмотрено 141,6 млн грн на медикаменты, в том числе 10 млн грн - дополнительные целевые средства, выделенные бюджетным комитетом Верховной Рады. Еще дополнительно из бюджета было выделено 40 млн грн. на приобретение оборудования, в то время как "руководство института в августе 2016 письмом к руководству Минздрава просило о дополнительных 16 млн грн".

Кроме того, в ведомстве отмечают необходимость финансирования не только отдельных узкоспециализированных учреждений здравоохранения, но и увеличение финансирования первичного уровня медицинской помощи.

"Только в 2015 году в Украине от ССЗ умерло около 420 тыс. чел. Вместе с тем смертность от злокачественных новообразований, общих хирургических патологий, заболеваний органов дыхания и пищеварения остается крайне высокой. Одна из важнейших причин такого положения - несовершенство первичного звена в Украине. При лечении причины болезни, а не ее запущенного последствия уровень смертности можно значительно снизить. Но для этого нужно финансировать не какой-то конкретный центр высокоспециализированной помощи, а, прежде всего, систему первичной медицинской помощи", - подчеркивают в Минздраве.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Института сердца Минздрава Борис Тодуров на своей странице в "Фейсбук", комментируя публикацию на личной странице и. о. министра здравоохранения Уляны Супрун, подверг критике руководство Минздрава.

"Программа по сердечно-сосудистым заболеваниям предусматривала закупку на 364 млн грн скоропомощных расходных материалов, которые могли бы спасти десятки тысяч жизней. Вы не провели эту закупку", - написал Б.Тодуров.

Кроме того, он сообщил о блокировании работы Института сердца со стороны заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского.

"(В.Линчевский – ИФ) не подписал ни одного официального документа за последние четыре месяца. Уже четвертый месяц подряд он отказывает нам в открытии филиалов в Донецкой и Луганской областях, где население и военные вообще остались без кардиохирургической помощи", - написал гендиректор Института сердца.

Кроме того, Б.Тодуров сообщил, что руководство Минздрава отказало в выделении госфинансирования на программу "Искусственное сердце" "даже после обращения нескольких народных депутатов".

Между тем, согласно сайту Института сердца, 26 декабря 2016 года в Северодонецке (Луганская обл.) открыт филиал Института сердца.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с ситуацией, Минздрав возражал против открытия в Донецкой и Луганской областях специализированных кардиологических медучреждений в качестве филиала Института сердца, предлагая открыть их в форме коммунального и государственного учреждения здравоохранения.