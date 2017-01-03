Минюст зарегистрировал приказ Минздрава об упрощенной регистрации лекарств из стран с жесткой регуляторной системой

Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ Министерства здравоохранения об упрощенной регистрации лекарственных средств, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной системой.

Как сообщается в пресс-релизе благотворительного фонда "Пациенты Украины", приказ вступил в силу, что позволяет регистрировать такие препараты в течение 17 дней.

"Этот шаг позволит значительно расширить ассортимент лекарств в Украине, который сегодня намного меньше большинства стран Европы. Так, например, в Украине зарегистрировано всего 10 тыс. лекарственных средств, в то время как во Франции - почти 16 тыс.", - сообщается в пресс-релизе.

При этом член правления "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова, отметила, что "регистрация лекарств всегда была очень зарегулирована в Украине, что приводило к коррупции".

"Регистрация обычно занимала 1-2 года, и если производитель хотел ускорить ее, то срабатывали коррупционные схемы, и в ручном режиме можно было зарегистрировать тот или иной препарат. Теперь же, когда заработало правило "признания" лекарств, зарегистрированных в развитых странах, гораздо труднее затормозить их регистрацию, что позволит значительно расширить ассортимент, а, следовательно, и конкуренцию на рынке лекарств", - сказала она.

В свою очередь, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Ольга Стефанишина призвала производителей лекарств из стран с жесткой регуляторной системой регистрировать в Украине новейшие препараты.

Как сообщалось, Верховная Рада 31 мая 2016 года приняла законопроект №4484, согласно которому упрощенной регистрации в Украине подлежат лекарственные средства, которые производятся, зарегистрированы для применения, а также применяются в странах со строгими регуляторными политиками - США, Канаде, Австралии, Японии, Швейцарии - и зарегистрированные в странах Европейского Союза по централизованной процедуре. Срок принятия решения для их регистрации или отказу в регистрации сокращен до 10 рабочих дней. Ряд профессиональных общественных организаций выразили поддержку этому закону, однако отметили необходимость дальнейших улучшений системы регистрации и изменений в системе здравоохранения.

В то же время, согласно европейскому законодательству, централизованная процедура является обязательной для трех видов продукции - лекарственные средства, разработанные с помощью одного из биотехнологических процессов, новых активных веществ для лечения СПИД/ВИЧ, онкологии, нейродегенеративных расстройств, сахарного диабета, аутоиммунных заболеваний и других иммунных дисфункций, вирусных заболеваний, а также для лекарственных средств, которые определяются как препараты-сироты.