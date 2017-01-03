Минздрав в I кв.-2017 определит гарантированный госпакет медуслуг по первичке

Министерство здравоохранения в течение первого квартала 2017 года определит государственный гарантированный пакет медицинских услуг, которые будут оказываться на первичном уровне.

Такое решение заложено в проекте правительственного плана приоритетных действий на срок до 2020 г.

В проекте подчеркивается, что определение пакета услуг необходимо для определения четкого обязательства государства относительно финансирования медицинской помощи.

Кроме того, в течение первого квартала Минздрав должен утвердить нормативно-правовые акты относительно предоставления управленческой автономии бюджетным учреждениям здравоохранения, что предусматривает реорганизацию медучреждений.

До конца второго квартала Минздрав должен будет разработать инструменты электронного здравоохранения для сбора и обработки медицинских данных, а также обеспечить оборудование для работы этой системы.

Начиная с первого квартала до конца 2017 года Минздрав должен будет проанализировать расходы на оказание медпомощи и стоимость медицинской помощи, а также создать 7 госпитальных округов.