Медицина

14:59 03.01.2017

Средняя длительность госпитализации сократится до 9,2 дней, количество врачей первички вырастет в 2,8 раза

Средняя длительность госпитализации к 2020 году сократится до 9,2 дней с 11,8 в 2017 году, количество врачей первичного звена, которые оказывают медицинскую помощь согласно заключенным договорами вырастет в 2,8 раза – с 7 тыс. до 20 тыс.

Такие показатели заложены в проекте правительственного плана приоритетных действий на срок до 2020 г.

В правительственном плане отмечается, что в 2013 году средняя продолжительность жизни при рождении в Украине составила 71,4 года (76,2 - для женщин и 66,3 - для мужчин), в то время как в странах ЕС средняя продолжительность жизни при рождении для женщин составляла 80 лет, для мужчин – 73 года.

При этом Украина является четвертым в мире государством по количеству больничных коек - 879 на 100 тыс. населения, и вторым в европейском регионе (после РФ) по среднему уровню продолжительности госпитализации - 11,8 дней.

"Имея значительно большую сеть учреждений здравоохранения, количество больничных коек и врачей, украинцы значительно чаще жителей стран - членов ЕС обращаются к врачам, чаще и дольше лежат в больницах, при этом имеют значительно худшие показатели здоровья, большую смертность и меньшую среднюю продолжительность жизни. Причины этого однозначно заключаются не в количественном дефиците медицинской инфраструктуры, а в ее качественной отсталости, неэффективной модели общей организации украинской системы здравоохранения, и прежде всего в организации ее финансирования и управления ею", - отмечается в плане правительства.

Кроме того, план предусматривает, что в среднесрочной перспективе будет создана и внедрена новая модель финансирования, предусматривающая четкие и прозрачные гарантии государства относительно объема бесплатной медицинской помощи, улучшение финансовой защиты граждан в случае болезни, эффективное и справедливое распределение общественных средств и сокращения неформальных платежей.

Кроме того, будут созданы стимулы к улучшению качества медицинской помощи, предоставляемой населению государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения.

В частности, к концу 2017 года планируется введение новых методов финансирования первичной помощи с использованием норматива на одного жителя, определение гарантированного пакета услуг, а также финансирование специализированной помощи на принципах глобального бюджета.

Доступ к качественной первичной медицинской помощи будет обеспечен для всего населения Украины.

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