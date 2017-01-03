Минздрав обнародовал проект реестра референтных цен

Министерство здравоохранения Украины обнародовало проект реестра предельных оптово-отпускных цен на препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета ІІ типа.

Расчет предельных оптово-отпускных цен был произведен Государственным экспертным центром на основании приказа Министерства здравоохранения №1423 от 29 декабря 2016 года "Об утверждении порядка расчета граничных оптово-отпускных цен на лекарственные средства на основе референтных цен".

Ранее сообщалось о введении референтных цен на 21 международное непатентированое название (МНН) по сердечно-сосудистым заболеваниям, бронхиальной астме и сахарному диабету ІІ типа.