Медицина

14:49 03.01.2017

Минздрав обнародовал проект реестра референтных цен

Министерство здравоохранения Украины обнародовало проект реестра предельных оптово-отпускных цен на препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета ІІ типа.

Расчет предельных оптово-отпускных цен был произведен Государственным экспертным центром на основании приказа Министерства здравоохранения №1423 от 29 декабря 2016 года "Об утверждении порядка расчета граничных оптово-отпускных цен на лекарственные средства на основе референтных цен".

Ранее сообщалось о введении референтных цен на 21 международное непатентированое название (МНН) по сердечно-сосудистым заболеваниям, бронхиальной астме и сахарному диабету ІІ типа.

ВАЖНОЕ

В ООН сообщили о гибели почти 10 тыс. человек в ходе конфликта в Украине, из них 2 тыс. - мирные жители

Кабмин утвердил пакет нормативных актов для реформы здравоохранения

Специализированным медучреждениям Минздрава выделят из госбюджета около 0,5 млн грн

В Институте сердца провели вторую в Украине операцию по установке механического сердца

Кабмин назначил замминистров здравоохранения

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав в I кв.-2017 определит гарантированный госпакет медуслуг по первичке

Средняя длительность госпитализации сократится до 9,2 дней, количество врачей первички вырастет в 2,8 раза

Харьковская фармкомпания уклонялась от уплаты НДФЛ

Правительство передало Госпогранслужбе недвижимое имущество во Львовской области для создания санатория реабилитации военных

Отделение эндокринной хирургии открыто на базе киевского эндокринологического центра

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа коммерческой недвижимости в Черновцах
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА