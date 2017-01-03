Медицина

11:45 03.01.2017

Отделение эндокринной хирургии открыто на базе киевского эндокринологического центра

Отделение эндокринной хирургии заработало в Киевском городском клиническом эндокринологическом центре (КГКЭЦ) после реконструкции, сообщила пресс-служба КМДА.

Согласно сообщению, в 2016 году на реконструкцию отделения из средств городского бюджета было выделено 6 млн грн. Также за счет городского бюджета для КГКЭЦ были приобретены автономный источник электроснабжения, рентгеновский диагностический аппарат, система ультразвуковой диагностики, а также гастрофибраскоп.

В сообщении отмечено, что за время существования отделения эндокринной хирургии было проведено 38,6 тыс. операций щитовидной железы и обнаружено 6,4 тыс. случаев рака. Центр предоставляет помощь как больным из всех областей Украины, так и стран зарубежья – США, Италия, Польша, Россия, Молдова.

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