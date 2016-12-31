Медпомощь на праздники в Киеве будет оказываться в полном объеме - КГГА

Медицинская помощь во время новогодне-рождественских праздников в Киеве будет предоставляться в полном объеме, неотложная медпомощь будет оказываться независимо от места проживания и регистрации граждан, сообщает департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации.

"Во исполнение соответствующего приказа департамента здравоохранения во время проведения общегосударственных и общегородских новогодних и рождественских мероприятий гражданам, в случае необходимости, неотложная медицинская помощь будет предоставляться независимо от места их проживания и регистрации", - говорится в сообщении.

График работы амбулаторно-поликлинических учреждений: 1, 2, 7, 8, 9 января – выходные, 6 января – рабочий день, сокращенный на один час.

Учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, будут работать круглосуточно, в соответствии с утвержденными графиками дежурств отделений.

Дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи будет организовано во время мероприятий в соответствии с планом их проведения.

Для киевлян и гостей столицы постоянно работает круглосуточная консультативно-информационная служба "Здоровье - совет врача по телефону 15-83" (бесплатно со стационарных телефонов Киева).