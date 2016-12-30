АМКУ оштрафовал две фармкомпании

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ряд фармацевтических компаний за нарушение законодательства в сфере защиты экономической конкуренции, сообщила пресс-служба АМКУ в пятницу.

Коллегия АМКУ приняла решение оштрафовать производителя "Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд" (Швейцария), на сумму в 108,8 тыс. грн за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде неподачи информации АМКУ в установленный им срок.

"Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд" является производителем онкологических препаратов, препаратов для лечения нефрогеной анемии, гепатитов, других вирусных заболеваний, а также медизделий для орфанных больных. Компания работает на рынке Украины с 1998 года.

Комитет также оштрафовал отечественного фармдистрибьютора "Вента.Лтд" на сумму 432 тыс. грн за предоставление информации в неполном объеме, что также является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

"Вента.Лтд" занимается поставкой лекарственных препаратов и медицинской техники из Германии, Франции, Индии, Польши, России, Израиля, Словении, Финляндии, США, Японии Входит в десятку крупнейших фармдистрибьюторов Украины.