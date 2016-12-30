Медицина

12:05 30.12.2016

Минздрав планирует закупить смеси для больных фенилкетонурией детей за средства госбюджета-2016 в начале следующего года

Министерство здравоохранения Украины планирует закупить специальные аминокислотные смеси PКU-2 prima для тяжело больных детей до четырех лет за средства госбюджета-2016 в начале следующего года, сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на брифинге в четверг.

"Сейчас мы работаем с организациями, чтобы докупить питание для больных фенилкетонурией в начале следующего года, чтобы пациенты имели беспрерывное лечебное питание", - отметила она.

У.Супрун отметила, что эти смеси не были закуплены из-за участия в тендере только одного производителя.

Ранее сообщалось, что Минздрав не смог закупить лечебное питание для больных фенилкетонурией детей за средства госбюджета 2016 года; на соответствующий тендерный лот было выделено 4,5 млн грн.

Фенилкетонурия - редкое генетическое заболевание, связанное с нарушением метаболизма аминокислот. Это одно из немногих наследственных заболеваний, поддающихся успешному лечению при условии, что пациенты употребляют качественные специальные аминокислотные смеси. Как правило, такие смеси обеспечиваются за счет государства.

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