Медицина

16:34 29.12.2016

Медучреждения Украины смогут вносить изменения в ежемесячные планы использования бюджетных средств

Медицинские учреждения смогут вносить изменения в ежемесячные планы использования бюджетных средств, что позволит самостоятельно определять первоочередность расходов, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Соответствующие изменения в постановление Кабинета министров Украины №228 утверждены 30 ноября 2016 года.

"По сути. это означает для медицинских учреждений переход на "глобальный бюджет", что дает возможность оперативно осуществлять перераспределение средств между статьями, принимать гибкие и качественные управленческие решения", - отметил замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк, которого цитирует пресс-служба Минздрава.

Кроме этого, изменения в постановление позволят медучреждениям самостоятельно определять первоочередность платежей, ускорить оплату платежных поручений, повысить оперативность внесения изменений в роспись ассигнований по распорядителям низшего уровня.

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