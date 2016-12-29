Медучреждения Украины смогут вносить изменения в ежемесячные планы использования бюджетных средств

Медицинские учреждения смогут вносить изменения в ежемесячные планы использования бюджетных средств, что позволит самостоятельно определять первоочередность расходов, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Соответствующие изменения в постановление Кабинета министров Украины №228 утверждены 30 ноября 2016 года.

"По сути. это означает для медицинских учреждений переход на "глобальный бюджет", что дает возможность оперативно осуществлять перераспределение средств между статьями, принимать гибкие и качественные управленческие решения", - отметил замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк, которого цитирует пресс-служба Минздрава.

Кроме этого, изменения в постановление позволят медучреждениям самостоятельно определять первоочередность платежей, ускорить оплату платежных поручений, повысить оперативность внесения изменений в роспись ассигнований по распорядителям низшего уровня.