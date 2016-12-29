Минздрав предлагает фармпроизводителям и пациентским организациям вносить изменения в Нацперечень лекарственных средств

Министерство здравоохранения Украины предлагает фармацевтическим производителям и пациентским организациям инициировать дополнения и изменения в Национальный перечень основных лекарственных средств, сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Мы ожидаем от вас идеи относительно включения или исключения лекарств из Нацперечня. Призываем всех заявителей подавать заявки, чтобы в течение следующих двух лет был сформирован единый национальный перечень качественных лекарств с экономической целесообразностью, чтобы мы могли обеспечить максимальное количество пациентов, которые в нем нуждаются", - сказала она.

У.Супрун отметила, что с 2019 года за бюджетные средства будут закупаться только лекарства, которые включены в Нацперечень. При этом 2017-2018 гг. будут определены так называемым переходным периодом, когда лекарственные средства будут закупаться через международные организации.

"Нацперечень – это базовые лекарства, по которым мы можем гарантировать 100% оплаты на госпитальном уровне и которые буду включены в программу реимбурсации", - сказала она.

У.Супрун напомнила, что проект Национального перечня вынесен на общественное обсуждение, которые продлится один месяц, а затем Нацперечень будет утвержден.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Роман Илык отметил, что в действующем в настоящее время Нацперечне более 1000 наименований лекарственных средств, в то время как в вынесенном на обсуждение проекте - 345 международных непатентованных названий (МНН), 265 из которых – МНН основных лекарственных средств, которые будут использоваться в госпитальном сегменте, а еще 100 МНН входят в дополнительный перечень.

"Среди тех 1000 наименований лекарственных средств, которые закупаются сегодня, есть много так называемых экзотических, которые, например, произведены из крови животных или плавников акулы. В составе многих из нет действующего вещества по МНН, и мы не можем позволить себе в рамках ограниченного бюджета закупку таких препаратов за бюджетные средства. Например, один из таких препаратов стоит 11 тыс. грн. Это со стороны государства расточительность", - сказал Р.Илык.

Он также отметил, что "все производители и дистрибьюторы будут заинтересованы в том, чтобы их лекарственные средства были включены в Нацперечень".

"Мы понимаем, что вокруг этого будут идти серьезные баталии", - подчеркнул замминистра.

Как сообщалось, Минздрав обнародовал проект постановления "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 25 марта 2009 года №333", которым предлагает утвердить новый Национальный перечень основных лекарственных средств. В перечень внесены качественные, эффективные, безопасные лекарственные средства с учетом уровня заболеваемости населения, распространенности заболеваний и смертности, доказательств сравнительной эффективности, а также уровня финансирования системы здравоохранения.

Нацперечень базируется на 19-м издании Базового перечня основных лекарственных средств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Документ предусматривает переходный период, во время которого при условии закупки 100% объема необходимых лексредств и изделий медназначения, включенных в нацперечень, заказчики до 1 января 2019 года смогут закупать также препараты, которые не входят в перечень.