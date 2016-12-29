Медицина

13:50 29.12.2016

Благотворительные организации и ООН поставили на оккупированные территории Донбасса более 20 тыс. тестов для диагностики ВИЧ

Киев. 29 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Международный благотворительный фонд "Альянс общественного здоровья", Глобальный фонд борьбы со СПИДом, а также рабочая группа ООН по вопросам ВИЧ, туберкулеза и заместительной поддерживающей терапии (ВИЧ/ТБ/ЗПТ) закупили и поставили на оккупированные территории Донбасса 20,3 тыс. быстрых тестов для диагностики ВИЧ, гепатитов, и других инфекций, которые передаются половым путем, сообщила пресс-служба альянса.

Кроме того оккупированным территориям было поставлено около 5,3 млн шприцов и стерильных салфеток, а также 1,2 млн контрацептивов. Данные материалы обеспечат потребность программ по профилактике ВИЧ и других вензаболеваний на оккупированной территории на первое полугодие 2017 года, отмечено в сообщении.

Согласно данным альянса, на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей услуги по профилактике ВИЧ продолжают получать не менее 20 тыс. представителей уязвимых групп.

В организации отмечают, что в этих двух областях уровень инфицирования ВИЧ почти в два раза превышает средний показатель по Украине. За 9 месяцев 2016 года из 31,2 тыс. проведенных альянсом тестов на ВИЧ, было получено 1,3% позитивных результатов в Донецкой области и 1,02;% в Луганской.

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