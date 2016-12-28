В Киеве еще снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей

В Киеве за 26-27 декабря зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на замглавы КГГА Николая Поворозника.

"Снижение происходит за счет как взрослого, так и детского населения. Так, среди взрослого населения наблюдается снижение уровня заболеваемости на 14,5%, а среди детей - на 24,1%. Из общего количества заболевших - 9668 детей до 17 лет", - информирует Н.Поворозник.

При этом, по его данным, в возрасте до одного года заболело 692 детей (наблюдается уменьшение заболевших на 12%), 3478 детей в возрасте от 1 до 4 лет (уменьшение на 4,6%), от 5 до 9 лет - 2291 (уменьшение на 25,9%), от 10 до 14 лет - 1875 (уменьшение на 42,6%), от 15 до 17 лет - 702 (уменьшение на 36,5%).

По словам замглавы КГГА, в учреждениях здравоохранения столицы за 26-27 декабря госпитализированы 232 человека, из них 132 - дети.