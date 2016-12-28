Медицина

13:40 28.12.2016

Гройсман поручил с 1 января начать строгий мониторинг выполнения решения о референтном ценообразовании на лекарства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил с 1 января 2017г начать строгий мониторинг выполнения решения о введении референтного ценообразования.

"С 1 января мы вводим референтное ценообразование. Цены по трем нозологиям должны быть снижены. И тут важно, чтобы мы прямо с января внедрили все возможности контроля, промониторили, чтобы выйти на реализацию эго решения максимально. И мы должны быть очень жесткими", - заявил он на заседании правительства в среду.

"Там, где сети и оптовики не будут выполнять решение (о введении референтного ценообразования – ИФ), там мы должны очень жестко их наказывать. Фактически мы должны восстановить справедливость в интересах граждан. Завышать цены на лекарства - это значит не уважать украинцев, а за неуважение к украинцам все должны быть наказаны", - подчеркнул В.Гройсман.

Как сообщалось, правительство одобрило постановление о введении с 1 января 2017 года референтных цен на лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы, а с 1 апреля - о запуске программы реимбурсации по ним.

Государственное регулирование цен будет касаться препаратов, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств, а также в перечень МНН, стоимость которых подлежит возмещению. Стоимость препаратов будет возмещаться во время амбулаторного лечения лиц, которые страдают этими заболеваниями.

Для формирования референтных цен на МНН были использованы данные об их стоимости в таких референтных странах, как Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия.

В программу реимбурсации по сердечнососудистым заболеваниям включены 16 МНН, по бронхиальной астме - три МНН, по сахарному диабету - два.

Госбюджет-2017 предусматривает 500 млн грн на проект реимбурсации.

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