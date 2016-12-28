Медицина

13:34 28.12.2016

Кабмин разрешил продажу остатков подлежащих реимбурсации лекарств по ценам выше предельного уровня до 1 февраля

Кабинет министров разрешил продажу остатков лекарственных средств, которые подлежат реимбурсации (возмещению) и были поставлены в аптечную сеть по оптово-отпускным ценам, превышающим предельный уровень, до 1 февраля 2017 года.

Соответствующие изменения постановления Кабмина №862 правительство приняло на заседании в среду.

Представляя проект нормативного акта и.о.министра здравоохранения Уляна Супрун отметила, что постановление позволит сохранить госрегулирование цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, а также предоставит переходный период аптечным учреждениям, которые смогут реализовать до 1 февраля остатки подлежащих регулированию лекарственных средств.

"Постановление должно быть принято до конца года, чтобы с 1 января это (реферирование цен - ИФ) могло действовать", - сказала она.

Как сообщалось, правительство одобрило постановление о введении с 1 января 2017 года референтных цен на лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы, а с 1 апреля - о запуске программы реимбурсации по ним.

Государственное регулирование цен будет касаться препаратов, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств, а также в перечень МНН стоимость которых подлежит возмещению. Стоимость препаратов будет возмещаться во время амбулаторного лечения лиц, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом ІІ типа, а также бронхиальной астмой.

Для формирования референтных цен на МНН были использованы данные об их стоимости в таких референтных странах, как Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия.

В программу реимбурсации по сердечнососудистым заболеваниям включены 16 МНН, бронхиальной астме три МНН, по сахарному диабету два.

Госбюджет-2017 предусматривает 500 млн грн на проект реимбурсации.

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