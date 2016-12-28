Центр реабилитации для детей-инвалидов открыт в Киеве

В Киеве открыт Центр реабилитации для детей-инвалидов с физическими и умственными недостатками, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Около 70 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет ежедневно будут проходить реабилитацию, отмечено в пресс-релизе.

Работа над созданием Центра для реабилитации детей-инвалидов на базе детского сада началась в 2002 году, но в 2008-м на стадии 95%-ной готовности была остановлена. Процесс возобновился в 2014 году.

Ранее сообщалось, что на завершение строительства центра, в котором предусмотрены игровые комнаты, бассейн, зона для пребывания родителей, КГГА выделила 57 млн грн.

КГГА сообщала, что около 200 детей в месяц будут находиться на постоянной реабилитации на дому.