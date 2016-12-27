Гройсман поручил Супрун проинформировать комитет ВР по здравоохранению о ходе госзакупок лекарств

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил и. о. министра здравоохранения Уляне Супрун проинформировать профильный комитет парламента о ходе государственных закупок лекарственных средств через международные организации в 2015-52016 гг., а также о выполнении программы лечения пациентов за рубежом.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в комитете ВР по здравоохранению, такое поручение В.Гройсман дал в ответ на письма премьер-министру, подписанные главой комитета Ольгой Богомолец, в которых члены комитета выражают обеспокоенность отсутствием информации со стороны Минздрава о результатах международных закупок и о ситуации с отправкой украинских граждан на лечение за рубеж.

"Просим обязать в. о. министра здравоохранения срочно предоставить комитету исчерпывающую информацию относительно потребности в лекарственных средствах, основанную на основании заявок регионов в 2015-2016 гг., фактически проведенных Минздравом закупок за средства госбюджета с указанием номенклатуры закупок по каждой из программ, названием препаратов, их производителей и поставщиков, количестве закупленных лекарств, их стоимости (за единицу и общей стоимости по каждому препарату), сроков годности, сроков поставки, а также копии договоров со специализированными международными организациями по основным направлениям закупок на 1215 и 2016 гг.", - говорится в письме комитета.

Кроме того, члены комитета просят В.Гройсмана поручить Минздраву предоставить депутатам информацию об общем количестве заявлений относительно отправки украинцев на лечение за рубеж, фактическом количестве лиц, относительно которых было принято положительное решение, а также о сумме средств, выделенных на лечение за рубежом, и список лиц, отравленных за рубеж на лечение с указанием лечебного учреждения и результатов лечения.