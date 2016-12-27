Медицина

16:13 27.12.2016

Кабмин разрешил предоплату при проведении госзакупок лекарств в 2017г

Кабинет министров разрешил осуществлять предоплату на срок не более 18 месяцев для закупки лекарственных средств, вакцин, медицинских изделий и связанных с ними услуг на основании договоров по закупке со специализированными организациями.

Такое решение закреплено постановлением правительства №996 от 14 декабря 2016 года.

Согласно документу, предоплата касается закупок, которые будут осуществляться до 2019 г.

Как сообщалось, постановлением №943 от 28 октября 2015 года правительство разрешило предоплату при закупках за бюджетные средства в 2016 году.

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