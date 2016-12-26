Медицина

15:30 26.12.2016

Рабгруппа доработает национальное руководство по клиническому применению компонентов и препаратов донорской крови

Координационная рабочая группа по вопросам развития службы крови доработает национальное руководство по клиническому применению компонентов и препаратов донорской крови, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Внедрение национального руководства, клинических указаний и протоколов применения крови и ее компонентов должно содействовать стандартизации трансфузиологической помощи, обеспечению доступа пациентов к крови и ее компонентам, отмечает Минздрав.

При формировании принципов национального руководства по клиническому переливанию, отмечает его пресс-служба, рабгруппа учитывала возможность биологической и инфекционной опасности, необходимость применят трансфузию только в тех случаях, когда ее польза превышает риски, и при этом отсутствуют альтернативные варианты. Использование трансфузии обязательно должно базироваться на объективных показателях расчета, а подготовленный специалист должен наблюдать за пациентом и немедленно реагировать в случае возникновения послетрансфузионных реакций.

Ранее Минздрав обнародовал на веб-сайте проект "Об утверждении Стратегии национальной службы крови" для определения направлений и механизмов формирования службы крови.

Согласно концепции, разработка национального руководства клинического применения компонентов донорской крови является основным заданием при создании стандартов предоставления трансфузиологической помощи.

Трансфузия – операция переливания в кровяное русло больного крови (донорской, трупной, плацентарной) или ее компонентов.

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