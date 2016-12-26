Медицина

15:17 26.12.2016

Минздрав предлагает разрешить продажу остатков подлежащих реимбурсации лекарств по ценам выше предельного уровня лишь до 1 февраля

Министерство здравоохранения Украины предлагает разрешить продажу остатков лекарственных средств, которые подлежат реимбурсации (возмезщению) и были поставлены в аптечную сеть по оптово-отпускным ценам, превышающим предельный уровень, только до 1 февраля 2017 года.

Такое предложение содержится в проекте изменений в постановление Кабмина №862, обнародованном на сайте Минздрава для общественного обсуждения.

Как сообщалось, правительство одобрило постановления о введении с 1 января 2017 года референтных цен на лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы, а с 1 апреля - о запуске программы реимбурсации по ним.

Государственное регулирование цен будет касаться препаратов, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств, а также в перечень МНН стоимость которых подлежит возмещению. Стоимость препаратов будет возмещаться во время амбулаторного лечения лиц, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом ІІ типа, а также бронхиальной астмой.

Для формирования референтных цен на МНН были использованы данные об их стоимости в таких референтных странах, как Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия.

В программу реимбурсации по сердечнососудистым заболеваниям включены 16 МНН, бронхиальной астме три МНН, по сахарному диабету два.

Госбюджет-2017 предусматривает 500 млн грн на проект реимбурсации.

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