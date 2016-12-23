Пилотную версию минимального жизнеспособного продукта E-Health планируется разработать к концу февраля

Министерство здравоохранения Украины, общественные организации и участники публичной инициативы по созданию системы электронного здравоохранения планируют разработать пилотную версию минимального жизнеспособного продукта (MVP – Minimum viable product) E-Health к концу февраля, сообщила пресс-служба Минздрава.

Соответствующее решение об утверждении ключевых этапов, основных принципов построения сервиса электронного здоровья принято во время подписания второго меморандума о сотрудничестве между его участниками.

Как отмечает Минздрав, MVP призван обеспечить управление и администрирование процессов реформирования первичного звена здравоохранения, что станет первым этапом разработки E-Health. В целом его разработка будет проходить в четыре этапа в течение 2017-2018 гг.

Внедрение дополнительных электронных инструментов для обеспечения реимбурсации, а также направление пациента на диагностику будет вторым этапом работы над системой электронного здравоохранения. Следующие два – расширение функционала, создание инструментов и сервисов для поддержки и развития других направлений системы здравоохранения.

Первый меморандум о намерении сотрудничества между Минздравом, общественными организациями, государственными структурами, а также участниками публичной инициативы был подписан 25 ноября 2016 года.

Minimum viable product – упрощенная версия продукта, содержащая только критически важные функции, без которых запуск не имеет смысла. Позволяет минимальными усилиями собрать информацию для доработки окончательной версии продукта.