Медицина

16:47 22.12.2016

Украинские общественные организации призывали международных фармпроизводителей напрямую сотрудничать с Минздравом

Центр противодействия коррупции (ЦПК), а также пациентские организации "Пациенты Украины" и Всеукраинская сеть ЛЖВ призвали международные фармацевтические компании напрямую выходить на тендеры по государственным закупкам Министерства здравоохранения Украины, сообщила пресс-служба ЦПК.

В центре отмечают, что украинские дистрибьюторы во время госзакупок завышали цены на лекарственные средства и изделия медицинского назначения до 40%.

"Именно украинские компании-прокладки лежали в основе коррупционных схем", - отмечается в сообщении.

При этом ЦПК и пациентские организации составили "черный список" иностранных фармкомпаний, которые пользовались услугами украинских дистрибьюторов с сомнительной, по мнению ЦПК и организаций, репутацией во время закупок для Минздрава.

В список вошли 24 международные компании. При этом дистрибьюторы, которых центр и пациентские организации считают сомнительными, не уточняется.

Как сообщалось, в 2015 году Минздрав передал трем международным организациям – Детскому фонду ЮНИСЕФ, ПРООН и британскому закупочному агентству Crown Agents закупки лекарств и изделий медицинского назначения по 12 программам за средства госбюджета на общую сумму более, чем 2 млрд грн. В настоящее время министерство уже подписало договора с международными организациями о закупке за средства 2016 года на сумму в 3,9 млрд грн.

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