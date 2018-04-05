Земля

12:02 05.04.2018

Кабмин передал землю сельхозназначения еще 27 ОТГ – Гройсман

Кабмин передал землю сельхозназначения еще 27 ОТГ – Гройсман

Кабинет министров Украины передал землю сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов еще 27 объединенным территориальным громадам (ОТГ), сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"27 общин получат сегодня землю", - цитирует В.Гройсмана пресс-служба правительства в четверг.

Отмечается, что данным громадам было передано более 22 тыс. гектар земель сельхозназначения за пределами населенных пунктов.

Как сообщалось, 27 февраля 2018 года Кабмин передал землю сельхозназначения первым семи ОТГ, в конце марта - еще шести ОТГ.

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Интерфакс-Украина
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