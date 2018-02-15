Земля

10:03 15.02.2018

Кабмин уволил замглавы Госгеокадастра Заставного

Кабмин уволил замглавы Госгеокадастра Заставного

Кабинет министров Украины уволил Юрия Заставного с должности заместителя главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).

"Уволить Заставного Юрия Богдановича от должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра по соглашению сторон", - говорится в распоряжении правительства №88 от 14 февраля.

Ю.Заставный был назначен на должность в декабре 2016 года, 3 января 2017 года приступил к исполнению обязанностей.

Как сообщалось, в конце октября 2017 года Кабмин уволил и.о. главы Госгеокадастра Олега Цвяха.

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Интерфакс-Украина
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