Кабмин уволил замглавы Госгеокадастра Заставного

Кабинет министров Украины уволил Юрия Заставного с должности заместителя главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).

"Уволить Заставного Юрия Богдановича от должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра по соглашению сторон", - говорится в распоряжении правительства №88 от 14 февраля.

Ю.Заставный был назначен на должность в декабре 2016 года, 3 января 2017 года приступил к исполнению обязанностей.

Как сообщалось, в конце октября 2017 года Кабмин уволил и.о. главы Госгеокадастра Олега Цвяха.