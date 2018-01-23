Земля

18:18 23.01.2018

Депутаты предлагают привлечь ГФС и ГСА к мониторингу земель

Депутаты предлагают привлечь ГФС и ГСА к мониторингу земель

Народные депутаты фракции "Блок Петра Порошенко" предлагают ввести постоянный мониторинг земельных отношений и привлечь к нему Государственную фискальную службу и Государственную судебную администрацию Украины.

Соответствующие проекты закона №7502, №7503, №7504 зарегистрировали в парламенте депутаты Константин Ищейкин и Анатолий Матвиенко 18 января.

Авторы документов считают, что создание законодательной базы для постоянного мониторинга земельных отношений и привлечение к нему ГФС и ГСА будет способствовать повышению уровня их прозрачности, формированию обоснованной земельной политики государства и снижению уровня коррупции в земельной сфере.

Согласно законопроекту №7502, организацией мониторинга будет заниматься центральный орган исполнительной власти, который "обеспечивает формирование государственной политики в сфере земельных отношений". При этом в его проведении также будут участвовать органы местного самоуправления.

Как отмечается в документе, порядок проведения мониторинга устанавливает Кабинет министров.

Ранее сообщалось, что 23 августа 2017 года Кабмин принял постановление о реализации пилотного проекта мониторинга земельных отношений. Его целью является создание открытой информационной системы, отражающей состояние развития земельных отношений в Украине и обеспечение их прозрачности.

Постановление разработано на выполнение Соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

Документ направлен на расширение информационной базы относительно развития земельных отношений, которой владеют Министерство юстиции, Государственная судовая администрация, Государственная фискальная служба, Государственная служба статистики, Государственное агентство водных ресурсов, путем обмена информацией.

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