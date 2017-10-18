Аграрный комитет поддержал альтернативный правительственному законопроект о "земельной децентрализации"

Парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений предлагает Верховной Раде принять за основу альтернативный правительственному законопроект под №7118-1 о передаче земель за пределами населенных пунктов объединенным территориальным общинам.

Как сообщил на своей страничке в социальной сети Facebook заместитель главы аграрного комитета Александр Бакуменко, соответствующее решение комитет принял на своем заседании 17 октября, рассматривая, в том числе, правительственный документ.

«В ходе дискуссии, которая возникла во время рассмотрения двух законопроектов, все-таки было принято решение (аграрным комитетом – ИФ) рекомендовать Верховой Раде законопроект №7118-1 принять за основу», - пишет А.Бакуменко.

Он отмечает, что документ устанавливает порядок передачи объединенным территориальным общинам земель государственной собственности, которые находятся за пределами населенных пунктов, а также определяет полномочия органов власти относительно контроля за использованием земель.

А.Бакуменко считает, что принятие законопроекта позволит укрепить материальную и финансовую базы объединенных территориальных общин, обеспечит более качественное и обоснованное планирование развития территорий, а также оптимизирует государственный контроль за использованием и охраной земель.

"Предоставление органам местного самоуправления реальных полномочий по управлению земельным фондом объединенной общины позволит четко и прозрачно формировать доходную часть местных бюджеты в части платы за землю и стимулировать территориальные общины к объединению", - говорится в сообщении парламентария.

Ранее сообщалось, что в начале октября 34 народных депутата зарегистрировали в парламенте Альтернативный правительственному законопроект №7118-1 о передаче земель за пределами населенных пунктов объединенным территориальным общинам.

Как пояснил один из авторов законопроекта, член комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Олег Кулинич, правительственный законопроект не прописывает вопросы полномочий госорганов по утверждению градостроительной документации, нормативной денежной оценки земель за пределами населенных пунктов.

В законопроекте Кабмина №7118 также не прописан порядок установления и изменения границ территориальных общин, порядок передачи в частную и коммунальную собственность земель бывшей коллективной собственности и др.

Депутатский законопроект №7118-1 практически полностью дублирует ранее зарегистрированный в Раде законопроект №4355.

Как сообщалось, законопроект №4355 был зарегистрирован группой более чем из 40 народных депутатов в марте 2016 года, а в апреле прошлого года принят в первом чтении, но пока не был вынесен на второе чтение.

В сентябре нынешнего года правительство зарегистрировало в Верховной Раде собственный законопроект, который предусматривает передачу земель за пределами населенных пунктов объединенным территориальным общинам.