Почти 9 тыс. участников АТО подали заявки на получение земельных участков в Харьковской области

Ко Дню защитника Украины и Дню украинского казачества начальник главного управления Госгеокадастра в Харьковской области Евгений Оберемок вручил документы на 231 участок земли участникам АТО и семьям погибших воинов.

"Земельные наделы для садоводства и личной сельскохозяйственной деятельности расположены в Люботине, Васищево, Рубежном, Охримовке, Волчанских хуторах и Волчанске",- сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина юрист ГУ Госгеокадастра в Харьковской области Константин Рыбалко.

По его словам, всего в ГУ Госгеокадастра в Харьковской области поступило 8 939 заявлений от участников АТО на оформление земельных участков. Предоставлено 7 319 разрешений на разработку документации по землеустройству на общую площадь более 9тыс. 205га. Издано 5тыс. 386 приказов об утверждении документации по землеустройству и передаче в собственность 5 тыс 387 земельных участков общей площадью более 6тыс.583га. (из них 2тыс.23 земельных участка для ведения садоводства общей площадью почти 241га и 3тыс.364 земельных участка для ведения личного сельского хозяйства общей площадью около 6тыс.343га.