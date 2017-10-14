Пограничники пытаются через суд вернуть в госсобственность почти 90 га земель на Закарпатье

Государственная пограничная служба Украины заявляет об осуществлении в полном объеме охраны на Закарпатье государственной границы, которая проходит вблизи частных земельных участков.

"Несмотря на то, что земельные участки, расположенные в непосредственной близости к государственной границе Украины, находятся в частной собственности, Государственная пограничная служба Украины в полном объеме осуществляет охрану государственной границы, её патрулирование и выполнение других задач", - говорится в пресс-релизе Госпогранслужбы.

Там также отметили, что Госпогранслужба принимает все действенные меры, чтобы вернуть в государственную собственность земельные участки, расположенные вдоль линии государственной границы.

"На сегодняшний день сотрудники Государственной пограничной службы Украины во взаимодействии с прокуратурой Закарпатской области уже вернули в государственную собственность 34 земельных участка общей площадью более 132 гектаров", - проинформировала пресс-служба.

Кроме того, Мукачевский пограничный отряд Госпогранслужбы совместно с военной прокуратурой Ужгородского гарнизона подали иск в суд по обжалованию решений о передаче в долгосрочную аренду почти 90 гектаров земель, расположенных в непосредственной близости к границе. В настоящее время эти дела назначены для судебного рассмотрения.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что на госгранице Украины с Венгрией 150 км являются частными, а пограничники не имеют к ним полноценного доступа.

"Я в очередной раз натолкнулся на документы, которые свидетельствуют о том, что у нас 150 км границы на Закарпатье с Венгрией являются частными… Фактически 150 км - это земельные участки - 2 га - поселковый совет наделил местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроена коммуникация…", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По словам главного военного прокурора, это длится уже 10 лет.

Он также рассказал, что пограничные наряды Госпогранслужбы не могут там проехать, потому что с вышек "частной" границы происходит ослепление или даже стрельба из зарегистрированного оружия.

А.Матиос в ближайшее время намерен доложить о данной ситуации на границе с Венгрией генеральному прокурору Украины Юрию Луценко.