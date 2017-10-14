Земля

12:49 14.10.2017

Пограничники пытаются через суд вернуть в госсобственность почти 90 га земель на Закарпатье

Пограничники пытаются через суд вернуть в госсобственность почти 90 га земель на Закарпатье

Государственная пограничная служба Украины заявляет об осуществлении в полном объеме охраны на Закарпатье государственной границы, которая проходит вблизи частных земельных участков.

"Несмотря на то, что земельные участки, расположенные в непосредственной близости к государственной границе Украины, находятся в частной собственности, Государственная пограничная служба Украины в полном объеме осуществляет охрану государственной границы, её патрулирование и выполнение других задач", - говорится в пресс-релизе Госпогранслужбы.

Там также отметили, что Госпогранслужба принимает все действенные меры, чтобы вернуть в государственную собственность земельные участки, расположенные вдоль линии государственной границы.

"На сегодняшний день сотрудники Государственной пограничной службы Украины во взаимодействии с прокуратурой Закарпатской области уже вернули в государственную собственность 34 земельных участка общей площадью более 132 гектаров", - проинформировала пресс-служба.

Кроме того, Мукачевский пограничный отряд Госпогранслужбы совместно с военной прокуратурой Ужгородского гарнизона подали иск в суд по обжалованию решений о передаче в долгосрочную аренду почти 90 гектаров земель, расположенных в непосредственной близости к границе. В настоящее время эти дела назначены для судебного рассмотрения.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что на госгранице Украины с Венгрией 150 км являются частными, а пограничники не имеют к ним полноценного доступа.

"Я в очередной раз натолкнулся на документы, которые свидетельствуют о том, что у нас 150 км границы на Закарпатье с Венгрией являются частными… Фактически 150 км - это земельные участки - 2 га - поселковый совет наделил местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроена коммуникация…", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По словам главного военного прокурора, это длится уже 10 лет.

Он также рассказал, что пограничные наряды Госпогранслужбы не могут там проехать, потому что с вышек "частной" границы происходит ослепление или даже стрельба из зарегистрированного оружия.

А.Матиос в ближайшее время намерен доложить о данной ситуации на границе с Венгрией генеральному прокурору Украины Юрию Луценко.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

При открытии рынка земли необходимо предусмотреть механизмы льготного кредитования фермеров для ее покупки - Гройсман

Главе одной из РГА Киевской области сообщено о подозрении в незаконных сделках с землей

Под Кабмином проходит акция протеста против отмены моратория на продажу земли

Депутаты зарегистрировали альтернативный правительственному законопроект о "земельной децентрализации"

Госгеокадастр со 2 по 6 октября выделил участникам АТО 4,67 тыс. га земли

Всемирный банк назвал ключевые принципы разработки законопроекта об обороте земель сельхозназначения

Украине нужно побороться за очередной транш МВФ и затем определиться с земельной реформой – Кононенко

Всеукраинская аграрная рада предлагает ужесточить систему госрегистрации земельных участков

Госгеокадастр с 15 по 22 сентября выделил участникам АТО почти 2,5 тыс. га земли

Аграрный комитет ВР поддержал повышение в 10 раз взноса для участия в аукционах по аренде земли

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп заявил, что его предложение помериться с Тиллерсоном уровнем IQ не направлено против госсекретаря

Иранский бизнес заинтересован в аренде украинских сельхозземель под выращивание зерновых

Госреестр прав на недвижимое имущество до 2018г внедрит технологию блокчейн

Экс-глава Госкомзема Ирпеня извещен о подозрении в передаче столичного леса в собственность граждан

Госгеокадастр с 22 по 29 сентября выделил участникам АТО 4,55 тыс. га земли

Всемирный банк рассчитывает на принятие земельной реформы в Украине этой осенью

Кабмин планирует в 2018г провести всеобщую денежную оценку сельхозземли

Госгеокадастр с 8 по 15 сентября выделил участникам АТО почти 3 тыс. га земли

Киев выставит на аукцион 2 га земли возле ЖК "Новопечерские Липки"

Мошенники за 3 года выманили у бизнесмена из Саудовской Аравии почти $0,5 млн на покупку земли в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА