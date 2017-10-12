Главе одной из РГА Киевской области сообщено о подозрении в незаконных сделках с землей

Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины сообщила о подозрении главе одной из районных государственных администраций Киевской области в незаконных сделках с землей, которые нанесли ущерб государственным интересам на сумму более 12 млн грн.

Как сообщает в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, в ходе досудебного расследования установлено, что глава районной администрации Киевской области, злоупотребляя своим служебным положением с целью получения неправомерной выгоды несколькими сельскими советами незаконно выдал распоряжение о передаче земель Государственного фонда в размере более 100 га в собственность территориальным громадам, изменив при этом их целевое назначение без согласования с органами Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

По информации Генпрокуратуры, такие действия привели к тяжким последствиям для государственных и общественных интересов в размере более 12 млн грн.

"Сейчас главе государственной районной администрации данного района Киевской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и вручено ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности", - сказано в сообщении.

За содеянное уголовное правонарушение подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3-х лет.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению вышеуказанного уголовного преступления.