Земля

11:45 11.10.2017

Под Кабмином проходит акция протеста против отмены моратория на продажу земли

Под Кабмином проходит акция протеста против отмены моратория на продажу земли

Около 1 тыс. активистов организации "Профсоюзное наступление" под зданием Кабинета министров в Киеве протестуют против снятия моратория на продажу украинских земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщает в среду пресс-служба Федерации независимых профсоюзов Украины, участники акции возле Дома правительства "накормили" землей картонную фигуру премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"Сегодня наши активисты дали Гройсману поесть земли, правда, пока только картонному. Эта земля, которую мы сегодня привезли министрам, - самое большое богатство страны. Пусть хоть посмотрят на нее, потому что решение они принимают в своих кабинетах, а не в селах вместе с людьми. Мы требуем продлить мораторий на продажу земли", - заявил председатель организации Сергей Павленко.

Протестующие держат в руках плакаты "Олигархов - в землю, а не землю олигархам!", "Продать землю иностранцу - продать родину", "Борись за свою землю" и другие.

Митингующие также выступают за увольнение нынешнего руководителя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) Олега Цвяха.

"И.о. главы Госгеокадастра Олег Цвях - это человек Гройсмана, он не делает ничего для того, чтобы кадастр заработал. Иностранцы и украинские агробароны уже ждут, чтобы за бесценок скупить нашу землю. Сегодня никто не знает, сколько стоит сотка земли, например в Черниговской и Ровенской областях. Как формировать цену, что учитывать? Поэтому Украину просто банально шантажируют кредитами, чтобы забрать землю за бесценок", - убежден С.Павленко.

Поэтому представители профсоюзов требовали под Кабмином провести полную инвентаризацию земельных ресурсов страны.

"Решение о ресурсах должны принимать местные советы, а не коррумпированные столичные чиновники!" - резюмировали участники акции.

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