Трамп заявил, что его предложение помериться с Тиллерсоном уровнем IQ не направлено против госсекретаря

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение сравнить коэффициент его интеллекта с IQ госсекретаря США Рекса Тиллерсона не направлено против главы американского внешнеполитического ведомства, сообщает во вторник американская газета "Хилл".

"Я ни на кого не нападал. Я не верю в подобные нападки", - заявил Д.Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

В Белом доме заявления Д.Трампа назвали шуткой.

"Президент США никогда не заявлял, что госсекретарь не умен. Это была шутка, ничего больше", - сообщила в ходе брифинга представитель Белого дома Сара Сандерс.

Ранее в интервью журналу "Форбс" Д.Трамп предположил, коэффициент его интеллекта (IQ) выше, чем у Р.Тиллерсона, комментируя информацию телеканала "Эн-би-си Ньюс", по данным которого Р.Тиллерсон однажды назвал президента США "придурком".