Земля

23:45 10.10.2017

Трамп заявил, что его предложение помериться с Тиллерсоном уровнем IQ не направлено против госсекретаря

Трамп заявил, что его предложение помериться с Тиллерсоном уровнем IQ не направлено против госсекретаря

        Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение сравнить коэффициент его интеллекта с IQ госсекретаря США Рекса Тиллерсона не направлено против главы американского внешнеполитического ведомства, сообщает во вторник американская газета "Хилл".

      "Я ни на кого не нападал. Я не верю в подобные нападки", - заявил Д.Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

      В Белом доме заявления Д.Трампа назвали шуткой.

      "Президент США никогда не заявлял, что госсекретарь не умен. Это была шутка, ничего больше", - сообщила в ходе брифинга представитель Белого дома Сара Сандерс.

      Ранее в интервью журналу "Форбс" Д.Трамп предположил, коэффициент его интеллекта (IQ) выше, чем у Р.Тиллерсона, комментируя информацию телеканала "Эн-би-си Ньюс", по данным которого Р.Тиллерсон однажды назвал президента США "придурком".

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Интерфакс-Украина
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