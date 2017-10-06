Земля

12:36 06.10.2017

Иранский бизнес заинтересован в аренде украинских сельхозземель под выращивание зерновых

Бизнесмены Исламской Республики Иран заинтересованы в аренде украинских сельскохозяйственных угодий для выращивания пшеницы, кукурузы, сои, рапса и других культур, сообщается на сайте Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины.

"Члены делегации заинтересованы в ведении экстерриториального сельского хозяйства, то есть в аренде сельскохозяйственных угодий для выращивания пшеницы, кукурузы, сои, рапса и др. Начальные цифры аренды - 5 тыс. га. Амбициозный проект призван обеспечить рынок стран Персидского залива, где есть высокая потребность в продуктах сельского хозяйства", - говорится в сообщении по итогам встречи руководства ТПП с делегацией из Ирана.

Стороны также обсудили возможность выкупать готовые сельхозкомпании и создавать совместные предприятия с украинскими партнерами. Кроме того, иранская сторона заинтересована в покупке готовой продукции.

По информации ТПП, в Украине сейчас зарегистрировано 40 компаний с иранским капиталом. В общем экспорте из Украины в Иран сельскохозяйственная и пищевая продукция превышают 60%. В настоящее время Иран является активным импортером украинских зерновых, которые в структуре экспорта существенно превосходят другую продукцию.

Киев. 6 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Бизнесмены Исламской Республики Иран заинтересованы в аренде украинских сельскохозяйственных угодий для выращивания пшеницы, кукурузы, сои, рапса и других культур, сообщается на сайте Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины.

"Члены делегации заинтересованы в ведении экстерриториального сельского хозяйства, то есть в аренде сельскохозяйственных угодий для выращивания пшеницы, кукурузы, сои, рапса и др. Начальные цифры аренды - 5 тыс. га. Амбициозный проект призван обеспечить рынок стран Персидского залива, где есть высокая потребность в продуктах сельского хозяйства", - говорится в сообщении по итогам встречи руководства ТПП с делегацией из Ирана.

Стороны также обсудили возможность выкупать готовые сельхозкомпании и создавать совместные предприятия с украинскими партнерами. Кроме того, иранская сторона заинтересована в покупке готовой продукции.

По информации ТПП, в Украине сейчас зарегистрировано 40 компаний с иранским капиталом. В общем экспорте из Украины в Иран сельскохозяйственная и пищевая продукция превышают 60%. В настоящее время Иран является активным импортером украинских зерновых, которые в структуре экспорта существенно превосходят другую продукцию.

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