Земля

10:10 04.10.2017

Всемирный банк назвал ключевые принципы разработки законопроекта об обороте земель сельхозназначения

Проект закона об обороте земель сельхозназначения в Украине необходимо принять в 2018 году, считают во Всемирном банке.

Согласно исследованию, подготовленному банком, о земельной реформе в Украине, ключевыми принципами разработки законопроекта должны стать предоставление права покупать землю физлицам, юрлицам (с временными ограничениями), муниципалитетам и государству. Банки могут владеть землей – предметом залога, на которую было направлено взыскание, но финучрежеджения обязаны реализовать право собственности на землю через электронный аукцион в течение определенного периода времени.

Всемирный банк считает, что предупреждающими мерами при разработке законопроекта о рынке земель сельхозназначения являются запрет на владение землей иностранцами, минимальная цена продажи земли, временное ограничение максимального объема владения землей для физ- и юрлиц, ограничения относительно концентрации владения/контроля, прозрачные планы землепользования для государственных и коммунальных земель.

"Мораторий на продажу земель сельхозназначения является главной преградой для привлечения инвестиций и увеличения продуктивности в сельскохозяйствненном секторе Украины", - подчеркивается в исследовании Всемирного банка.

Согласно документу, земельная реформа является важной для улучшения уровня жизни украинцев, поскольку будет способствовать экономическому росту, увеличению доходов населения, в том числе доходов от аренды земли для пайщиков.

По информации Всемирного банка, цена аренды 1 га земли в Украине составляет $37, в Франции – $195, Германии – $291, Болгарии – $279, Нидерландах - $672.

В банке отмечают, что мораторий на продажу земель сельхозназначения в Украине негативно сказывается на потоках финансирования мелких и средних фермеров, поскольку землю нельзя использовать как залог. Кроме того, низкий уровень регистрации государственных земель сельхозназначения является значительным источником непрозрачных методов деятельности и потери продуктивности.

Как сообщалось, в Украине с 2002 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Парламент несколько раз продлевал его действие.

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