Экс-глава Госкомзема Ирпеня извещен о подозрении в передаче столичного леса в собственность граждан

Ирпенский отдел Киево-Святошинской местной прокуратуры известил бывшего начальника управления Госкомзема в г.Ирпень Киевской области о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье о злоупотреблении служебным положением за передачу гражданам земельных участков лесного фонда г.Киева, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области в понедельник.

"В ходе досудебного расследования установлено, что экс-служащий в период 2009-2010 годов, достоверно понимая, что спорные земельные участки лесного фонда расположены в пределах земель г.Киева и не входят в состав земель запаса поселка Гостомель Киевской области, безосновательно подписал выводы о согласовании проектов землеустройства об отводе в собственность граждан земельных участков лесного фонда площадью почти 7 гектар", - говорится в сообщении.

В результате незаконных действий чиновника из госсобственности незаконно были изъяты земельные участки лесохозяйственного назначения без любого согласия уполномоченного органа на исключение и изменения целевого назначения указанных земель. Размер нанесенных государству материальных убытков превышает 26 млн грн.

Кроме того, указом президента Украины от 1 мая 2014 года "Об изменении пределов природного парка "Голосеевский" незаконно отведении земельные участки лесного фонда вошли в заказник природного парка "Голосеевский".

Чиновник подозревается в преступлении по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, то есть преднамеренным из корыстных побуждений в интересах третьих лиц использовании служебным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.